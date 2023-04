Sulle ali della speranza | su Prime Video in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 7 aprile 2023)ali, il film ispirato a una storia vera che ha come protagonisti Heather Graham e Dennis Quaid, sbarca su Amazoninda7 aprile 2023.ali, il film ispirato a una storia vera che ha come protagonisti Heather Graham e Dennis Quaid, sbarca su Amazonina partire da7 aprile 2023. Di ritorno dalla Florida verso Archibald, in Louisiana, dopo aver partecipato all'ultimo saluto per il fratello scomparso, il farmacista Doug White si trova su un volo insieme alla moglie e alle due figlie. Poco dopo il decollo, però, il pilota muore improvvisamente. Toccherà proprio a ...