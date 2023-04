“Sulla stessa strada”, il viaggio a scopo benefico di Martina Maccari (Di venerdì 7 aprile 2023) , moglie del calciatore Leonardo Bonucci, sbarca su Raiplay. Il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci è legato a Martina Maccari dal 2008. I due si sono sposati nel 2011 e hanno tre figli: Lorenzo, Matilda e Matteo che nel 2016 è stato ricoverato per cure mediche specialistiche a causa di una grave patologia, da cui è guarito. La locandina de Maccari, classe 1985, ex modella con un profilo social molto seguito, nel maggio 2022 ha organizzato un viaggio a piedi lungo il Po, una camminata “per imparare a donarsi e a donare”. E’ partita dal Lido di Volano (Ferrara) ed è arrivata, dopo 26 giorni di cammino ai piedi, a Torino, per la precisione all’Ospedale Regina Margherita. La donna, seguendo il percorso del Po, lungo la ciclovia del fiume, la più lunga d’Italia, ha percorso 575 km di cammino. Il motivo? La ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 7 aprile 2023) , moglie del calciatore Leonardo Bonucci, sbarca su Raiplay. Il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci è legato adal 2008. I due si sono sposati nel 2011 e hanno tre figli: Lorenzo, Matilda e Matteo che nel 2016 è stato ricoverato per cure mediche specialistiche a causa di una grave patologia, da cui è guarito. La locandina de, classe 1985, ex modella con un profilo social molto seguito, nel maggio 2022 ha organizzato una piedi lungo il Po, una camminata “per imparare a donarsi e a donare”. E’ partita dal Lido di Volano (Ferrara) ed è arrivata, dopo 26 giorni di cammino ai piedi, a Torino, per la precisione all’Ospedale Regina Margherita. La donna, seguendo il percorso del Po, lungo la ciclovia del fiume, la più lunga d’Italia, ha percorso 575 km di cammino. Il motivo? La ...

