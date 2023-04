Sui cori anti-De Laurentiis, segna Di Lorenzo. Il karma è un dettato infallibile (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì Santo, mezza settimana di chiacchiere, patemi, anatemi, una Via Crucis d’opinione che avrebbe stordito anche un monaco tibetano. Era la più difficile, al Via del Mare si sentiva già l’odore di fiori d’arancio. Pastiera offerta dal capitano. Noi già con i piedi sotto la tavola, loro vegani di fronte ad un pranzo pasquale, afferavano tutto. All’improvviso l’ansia, ma Alex Magno pure in versione Pulcinella, strofina la lampada e tira fuori la luce miracolosa. Sui cori anti-De Laurentiis, segna il capitano. Il karma è un dettato infallibile di limoni ingoiati. GioGio’ il simbolo della gioia che ci unisce. Il pareggio del Lecce ha riaperto la porta degli stanzini dove abbiamo riposto l’enciclopedia del MaiNaGioia e pure qualche casello autostradale. Nientemeno che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Venerdì Santo, mezza settimana di chiacchiere, patemi, anatemi, una Via Crucis d’opinione che avrebbe stordito anche un monaco tibetano. Era la più difficile, al Via del Mare si sentiva già l’odore di fiori d’arancio. Pastiera offerta dal capitano. Noi già con i piedi sotto la tavola, loro vegani di fronte ad un pranzo pasquale, afferavano tutto. All’improvviso l’ansia, ma Alex Magno pure in versione Pulcinella, strofina la lampada e tira fuori la luce miracolosa. Sui-Deil capitano. Ilè undi limoni ingoiati. GioGio’ il simbolo della gioia che ci unisce. Il pareggio del Lecce ha riaperto la porta degli stanzini dove abbiamo riposto l’enciclopedia del MaiNaGioia e pure qualche casello autostradale. Nientemeno che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolestaProposta : RT @La_Bianconera: Avevano persino il video degli ululati a #Kean in #SpeziaJuve sui canali della #LegaSerieA (stessa gara dei cori razzist… - ANNA62348499 : RT @La_Bianconera: Avevano persino il video degli ululati a #Kean in #SpeziaJuve sui canali della #LegaSerieA (stessa gara dei cori razzist… - LandiGiuseppe : RT @La_Bianconera: Avevano persino il video degli ululati a #Kean in #SpeziaJuve sui canali della #LegaSerieA (stessa gara dei cori razzist… - beacolombo_bc : RT @La_Bianconera: Avevano persino il video degli ululati a #Kean in #SpeziaJuve sui canali della #LegaSerieA (stessa gara dei cori razzist… - napolista : Sui cori anti-De Laurentiis, segna Di Lorenzo. Il karma è un dettato infallibile “Ma questo vale come gol di Mario… -