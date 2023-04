Sudtirol | Masiello non va a Bari | c'entra il calcioscommesse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieB | @fclubsuedtirol, #Masiello non sarà convocato contro il @sscalciobari - serieB123 : Sudtirol, Masiello non gioca col Bari per motivi di ordine pubblico - sportli26181512 : Sudtirol, Masiello non gioca col Bari per motivi di ordine pubblico: Passano gli anni ma restano ancora veleni sull… - 2ndfcbaribrit : RT @DiMarzio: #SerieB | @fclubsuedtirol, #Masiello non sarà convocato contro il @sscalciobari - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Sudtirol, Bravo: 'Masiello? Non sarà convocato contro il Bari per una questione di buonsenso' -

Come già successo nella gara d'andata del campionato di Serie B, Andreanon sarà a disposizione del tecnico delPierpaolo Bisoli per la partita di ritorno contro il Bari, in programma lunedì al 'Druso'. La conferma è arrivata oggi dalla voce del ...probabilmente lo è per il Südtirol, però, hanno già giocato senza di lui. Avranno modo di sostituirlo. Non deve essere per noi un pensiero. Faccio i complimenti a Zaro che sta facendo ...Calcio 2022 - 2023 Serie B Tabellino partita Südtirol - Bari Squadra in casa Südtirol Squadra avversaria Bari Andreanon ci sarà neanche nella sfida di ritorno tra Südtirol e Bari. La conferma dell'assenza del difensore, che aveva già saltato la trasferta del San Nicola all'andata, è arrivata ...

BARI - Come già successo nella gara d'andata del campionato di Serie B, Andrea Masiello non sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritorno contro il Bari, in ...(ANSA) - ROMA, 07 APR - Come già successo nella gara d'andata del campionato di Serie B, Andrea Masiello non sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritorno ...