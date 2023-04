Südtirol | Masiello non ci sarà contro il Bari | la decisione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : Südtirol-Bari, Jeda al veleno: 'Masiello persona senza onore, certe cose non si dimenticano. Non lo considero un uo… -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Andreanon giocherà contro il Bari, anche al ritorno. Il difensore delnon sarà a disposizione del tecnico Pierpaolo Bisoli per l'importante scontro diretto con la formazione pugliese dopo ...fu squalificato per due anni e cinque mesi nell'ambito del calcioscommesse. Da quel momento nessun confronto diretto col Bari in campo. E anche nel week end il giocatore non scenderà in ...Ora abbiamo un'identità precisa, sappiamo bene ciò che dobbiamo fare' racconta Andrea, difensore e uno dei calciatori più esperti della rosa. L'ex Genoa è arrivato a Bolzano da svincolato ...