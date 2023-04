Sudtirol-Bari, Masiello rinuncia ancora a giocare (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel lunedì di Pasquetta scende in campo la Serie B e tra le partite di cartello c’è senza dubbio quella tra Sudtirol e Bari Nel lunedì di Pasquetta scende in campo la Serie B e tra le partite di cartello c’è senza dubbio quella tra Sudtirol e Bari. Come all’andata, non dovrebbe essere della partita Salvatore Masiello, non per squalifica ma per rinuncia visto il caso scommesse. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel lunedì di Pasquetta scende in campo la Serie B e tra le partite di cartello c’è senza dubbio quella traNel lunedì di Pasquetta scende in campo la Serie B e tra le partite di cartello c’è senza dubbio quella tra. Come all’andata, non dovrebbe essere della partita Salvatore, non per squalifica ma pervisto il caso scommesse. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cagliari_1920 : Gazzetta - Un caso che si ripete al Sudtirol: il contestato Masiello rinuncia al match playoff con il Bari… - Telebari : Sudtirol-Bari, Masiello verso l’esclusione. Da Bolzano sicuri: “Salterà anche il ritorno” - #Bari #Notizie #News -… - TUTTOB1 : GazzSport: 'Sudtirol, il caso Masiello: nemmeno questa volta giocherà contro il Bari' - OggiSportNotiz2 : Serie B, 32ª giornata: SüdTirol-Bari a Guida La CAN ha reso note le designazioni per la 32ª giornata della Serie BK… - psb_original : Südtirol-Bari, Jeda al veleno: 'Masiello persona senza onore, certe cose non si dimenticano. Non lo considero un uo… -