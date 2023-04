Sud Pontino / Ruoli e figurazioni per il prossimo film di Paolo Virzì, i casting a Scauri e Gaeta (Di venerdì 7 aprile 2023) SUD Pontino – La Lotus Production – a Leone film Group Company – ricerca piccoli Ruoli e figurazioni per il prossimo film di Paolo Virzì, le cui riprese si terranno a Ventotene da fine aprile a metà giugno 2023. Nello specifico si ricercano: adulti di tutte le età e nazionalità; bambini e bambine; Ragazzi e L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 7 aprile 2023) SUD– La Lotus Production – a LeoneGroup Company – ricerca piccoliper ildi, le cui riprese si terranno a Ventotene da fine aprile a metà giugno 2023. Nello specifico si ricercano: adulti di tutte le età e nazionalità; bambini e bambine; Ragazzi e L'articolo Temporeale Quotidiano.

