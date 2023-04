Su Disney Plus la nuova serie evento: “The Good Mothers”, trama e cast (Di venerdì 7 aprile 2023) La nuova serie originale italiana The Good Mothers, è ora disponibile su Disney Plus, a partire dal 5 Aprile. Vincitrice del premio “Berlinale series Award” alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Debutta in Europa sulla piattaforma streaming con tutti i sei episodi disponibili al lancio. The Good Mothers, racconta la ‘Ndrangheta interamente dal punto di vita delle donne che hanno osato sfidarla. Una storia tutta al femminile che parla e denuncia l’ Ndrangheta calabrese The Good Mothers ph@ufficiostampaThe Good Mothers è un’opera corale e sfaccettata che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Laoriginale italiana The, è ora disponibile su, a partire dal 5 Aprile. Vincitrice del premio “Berlinales Award” alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Debutta in Europa sulla piattaforma streaming con tutti i sei episodi disponibili al lancio. The, racconta la ‘Ndrangheta interamente dal punto di vita delle donne che hanno osato sfidarla. Una storia tutta al femminile che parla e denuncia l’ Ndrangheta calabrese Theph@ufficiostampaTheè un’opera corale e sfaccettata che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ...

