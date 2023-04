Studente universitario si toglie la vita: due esami avevano rallentato il corso di studi, ma non lo avrebbe detto ai suoi genitori (Di venerdì 7 aprile 2023) Tragedia in Abruzzo. Uno Studente, originario di un paese in provincia di Taranto, si è tolto la vita. Il giovane frequentava il corso di Medicina presso l'Università di Chieti, ma incontrava difficoltà nel portare avanti gli esami. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 aprile 2023) Tragedia in Abruzzo. Uno, originario di un paese in provincia di Taranto, si è tolto la. Il giovane frequentava ildi Medicina presso l'Università di Chieti, ma incontrava difficoltà nel portare avanti gli. L'articolo .

