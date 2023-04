Studente di Medicina si uccide: "La mia vita inconcludente". Era indietro con gli esami (Di venerdì 7 aprile 2023) «La mia vita inconcludente e inutile». Questo scriveva di sé il giovane Studente di Medicina che si è tolto la vita nelle scorse ore a Chieti . Ancora un suicidio di uno Studente, ancora un gesto definitivo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 aprile 2023) «La miae inutile». Questo scriveva di sé il giovanediche si è tolto lanelle scorse ore a Chieti . Ancora un suicidio di uno, ancora un gesto definitivo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tragedia a Chieti Scalo, dove uno studente di Medicina di 29 anni si è suicidato nell’appartamento che condivideva… - ultimoranet : #Chieti, non riesce più a reggere il peso di non essersi ancora laureato: studente di Medicina alla D'Annunzio si s… - LMaresole : RT @Riccardo_Bocca: Lo studente di medicina che si è ucciso dopo aver mentito sugli esami sostenuti scriveva di sentirsi 'inutile e inconcl… - Riccardo_Bocca : Lo studente di medicina che si è ucciso dopo aver mentito sugli esami sostenuti scriveva di sentirsi 'inutile e inc… - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Chieti, studente in Medicina si toglie la vita -