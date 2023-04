Studente di Medicina si uccide: 'La mia vita inconcludente'. Era indietro con gli esami (Di venerdì 7 aprile 2023) "La mia vita inconcludente e inutile". Questo scriveva di sé il giovane Studente di Medicina che si è tolto la vita nelle scorse ore a Chieti . Ancora un suicidio di uno Studente, ancora un gesto ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 aprile 2023) "La miae inutile". Questo scriveva di sé il giovanediche si è tolto lanelle scorse ore a Chieti . Ancora un suicidio di uno, ancora un gesto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Troppa pressione sociale, un altro studente di Medicina si suicida, “Sono inutile e inconcludente” - infoitinterno : Un’altra giovane vita spezzata: morto suicida uno studente di Medicina - PariniBruno : RT @Riccardo_Bocca: Lo studente di medicina che si è ucciso dopo aver mentito sugli esami sostenuti scriveva di sentirsi 'inutile e inconcl… - 1526NizzaNostra : RT @ultimoranet: #Chieti, non riesce più a reggere il peso di non essersi ancora laureato: studente di Medicina alla D'Annunzio si suicida… - Ukicacioepepe : RT @lostudentedimed: Un altro studente di medicina che si ritrova a fare un gesto tanto disperato quanto estremo per la pressione che si ri… -