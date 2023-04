Stress sul lavoro? La soluzione (svedese) è provare a fare la Fika (Di venerdì 7 aprile 2023) Getty Images Photo Stress sul lavoro e ritmi troppo frenetici possono influire molto negativamente sulla salute e sulla qualità della vita. Per questo, nell’illuminata Svezia, la Fika è diventata obbligatoria in orario lavorativo in molte aziende. E ovviamente non ha nulla a che vedere con la parola italiana. Si tratta, invece, di una sorta di merenda di metà mattina o di metà pomeriggio, ma che per gli svedesi è un vero e proprio rito collettivo. Un po’ come il caffè del risveglio per gli italiani, o il tè delle cinque per gli inglesi. Gli svedesi, però, sono riusciti a dimostrare che una pausa rilassante durante il lavoro aumenta la produttività e il benessere dei dipendenti. A condizione che venga fatta secondo i canoni classici della tradizione nordica. Un’idea da esportare anche nel nostro Paese? Bastano 10 ... Leggi su amica (Di venerdì 7 aprile 2023) Getty Images Photosule ritmi troppo frenetici possono influire molto negativamente sulla salute e sulla qualità della vita. Per questo, nell’illuminata Svezia, laè diventata obbligatoria in orario lavorativo in molte aziende. E ovviamente non ha nulla a che vedere con la parola italiana. Si tratta, invece, di una sorta di merenda di metà mattina o di metà pomeriggio, ma che per gli svedesi è un vero e proprio rito collettivo. Un po’ come il caffè del risveglio per gli italiani, o il tè delle cinque per gli inglesi. Gli svedesi, però, sono riusciti a dimostrare che una pausa rilassante durante ilaumenta la produttività e il benessere dei dipendenti. A condizione che venga fatta secondo i canoni classici della tradizione nordica. Un’idea da esportare anche nel nostro Paese? Bastano 10 ...

