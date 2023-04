Streaming Gratis Lecce-Napoli: dove vedere la Serie A in Diretta Live (Di venerdì 7 aprile 2023) Streaming Gratis Lecce Napoli – Oggi venerdì 7 aprile alle ore 19 presso lo Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a Lecce–Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. A seguito delle 5 sconfitte consecutive incassate in campionato, i ragazzi di Marco Baroni si apprestano a dover rialzare la testa in un appuntamento complicatissimo contro i primi della classe. La zona retrocessione è ancora distante di 8 lunghezze ma i giallorossi hanno ugualmente bisogno di punti per avvicinarsi quanto prima all’obiettivo salvezza. Morten Hjulmand, Lecce @Livephotosport In attesa del Napoli di Luciano Spalletti, Marco Baroni cercherà di mandare sul terreno di gioco la versione migliore ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 7 aprile 2023)– Oggi venerdì 7 aprile alle ore 19 presso lo Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare si potrà assistere a, gara valida per la 29ª giornata diA. A seguito delle 5 sconfitte consecutive incassate in campionato, i ragazzi di Marco Baroni si apprestano ar rialzare la testa in un appuntamento complicatissimo contro i primi della classe. La zona retrocessione è ancora distante di 8 lunghezze ma i giallorossi hanno ugualmente bisogno di punti per avvicinarsi quanto prima all’obiettivo salvezza. Morten Hjulmand,photosport In attesa deldi Luciano Spalletti, Marco Baroni cercherà di mandare sul terreno di gioco la versione migliore ...

