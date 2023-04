StraMorgan, Morgan fa i nomi degli artisti che non hanno accettato l’invito: “Ecco perché non verranno” (Di venerdì 7 aprile 2023) Da lunedì per tutta la settimana su Rai Due andrà in onda StraMorgan. Per l’occasione Marco Castoldi ha invitato diversi artisti, alcuni però gli hanno detto di no. Tra i cantanti che hanno preferito declinare l’invito ci sono Madame e Marco Mengoni. A proposito di questo Morgan durante la conferenza stampa del programma ha dichiarato perché – secondo lui – i due hanno deciso di non andare a trovarlo. Questo è un vero lancio del programma.#StraMorgan pic.twitter.com/4paYmkTIVL — Rai2 (@RaiDue) April 6, 2023 StraMorgan: chi ha detto di no e chi ci sarà. “Ringrazio la Rai per la fiducia che non era scontata. La colpa è di voi giornalisti proprio per l’immagine che si ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 aprile 2023) Da lunedì per tutta la settimana su Rai Due andrà in onda. Per l’occasione Marco Castoldi ha invitato diversi, alcuni però glidetto di no. Tra i cantanti chepreferito declinareci sono Madame e Marco Mengoni. A proposito di questodurante la conferenza stampa del programma ha dichiarato– secondo lui – i duedeciso di non andare a trovarlo. Questo è un vero lancio del programma.#pic.twitter.com/4paYmkTIVL — Rai2 (@RaiDue) April 6, 2023: chi ha detto di no e chi ci sarà. “Ringrazio la Rai per la fiducia che non era scontata. La colpa è di voi giornalisti proprio per l’immagine che si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Marco Mengoni e Madame hanno detto no a Morgan. #stramorgan - tempoweb : #Morgan, il ritorno in tv: 'Se mi propongono per #Sanremo...' #7aprile #iltempoquotidiano #rai #straamorgan… - Dicolamia123 : RT @Boomerissima: Domenica a #DomenicaIn: - #Ernst e #FrauKnam - #EnricoBrignano e la moglie #FloraCanto - #SandraMilo - #Morgan e… - Boomerissima : Domenica a #DomenicaIn: - #Ernst e #FrauKnam - #EnricoBrignano e la moglie #FloraCanto - #SandraMilo -… - CettinaGuido : @IlContiAndrea Dunque StraMorgan sta per Strabioli e Morgan? Io pensavo stesse per Morgan Stra(parla), Stra(esonda) Stra(fa')... -