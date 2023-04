Strage di Bologna | il pastrocchio delle tesi contrapposte nella sentenza contro Paolo Bellini

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Nelle quasi 1.800 pagine con cui è stata motivata la condanna diper ladel 2 agosto 1980, viene indicata come la prova costituita dall’intercettazione ambientale di Carlo Maria Maggi, ex ordinovista veneto, regolarmente morto come quasi tutti i personaggi-chiave di questo come di altri analoghi processi, in cui direbbe che la bomba alla stazione disarebbe stata portata da un aviere. Non solo: di fatto si scrive che i tre funzionari della Polizia scientifica avrebbero alterato il nastro di prova, quando sono stati incaricati di pulire quel supporto magnetico dai rumori di fondo, facendo sì che si ascoltasse – come tutti hanno ascoltato, visto che quella registrazione è stata trasmessa da molte reti televisive – tutta un’altra ...