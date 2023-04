Strage Borsellino, Contrada: la sentenza prova che non ero in via D’Amelio. Mi hanno distrutto la vita (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ex-007 Bruno Contrada è la dimostrazione vivente di quello che sono arrivati a fare i professionisti dell’Antimafia, depistando, per anni, le indagini su via D’Amelio pur di sostenere, falsamente, che lui era presente quel giorno sulla scena, fino a quando i giudici del Tribunale di Caltanissetta impegnati sul cosiddetto “processo depistaggio” hanno stabilito, inequivocabilmente, che non era vero nulla, che il numero tre del Sisde, già capo della Mobile di Palermo e capo della sezione siciliana della Criminalpol non era lì: “hanno devastato la mia esistenza, hanno fatto di tutto per distruggermi, mettendo in giro la voce della mia presenza sul luogo della Strage di via D’Amelio – ricorda, parlando con l’Adnkronos, Contrada che oggi ha 91 anni ed è, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ex-007 Brunoè la dimostrazione vivente di quello che sono arrivati a fare i professionisti dell’Antimafia, depistando, per anni, le indagini su viapur di sostenere, falsamente, che lui era presente quel giorno sulla scena, fino a quando i giudici del Tribunale di Caltanissetta impegnati sul cosiddetto “processo depistaggio”stabilito, inequivocabilmente, che non era vero nulla, che il numero tre del Sisde, già capo della Mobile di Palermo e capo della sezione siciliana della Criminalpol non era lì: “devastato la mia esistenza,fatto di tutto per distruggermi, mettendo in giro la voce della mia presenza sul luogo delladi via– ricorda, parlando con l’Adnkronos,che oggi ha 91 anni ed è, ...

