Stormy Daniels | “Trump non merita la prigione per i soldi che mi ha dato”

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Per, Donaldnondi andare inper il pagamento che iche le ha. “Non credo che i suoi crimini contro di me meritino la”, ha detto l’attrice di film per adulti al programma televisivo su YouTube ‘Piers Morgan Uncensored’ nella sua prima intervista dopo l’udienza. L’avvocato diha pagato 130.000 dollari allaprima delle elezioni del 2016 per comprare il suo silenzio, perché non rivelasse la relazione avuta con il futuro presidente americano. I pubblici ministeri affermano che il modo in cui l’avvocato è stato successivamente rimborsato damentre era presidente equivaleva a frode fiscale, perché la causale dei ...

