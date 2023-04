Sting riceve 5 mila euro al giorno da oltre vent’anni per il plagio di Every Breath You Take: a pagarlo è Diddy (Di venerdì 7 aprile 2023) I protagonisti di questa storia sono Sting e Sean Combs, che è noto anche come Puff Daddy oppure come Diddy (ha cambiato pseudonimo svariate volte). Le cose stanno così: anno 1983, i Police escono con Every Breath You Take, una canzone magnifica, una delle più belle della storia della musica secondo Rolling Stone ma anche secondo noi. Anni dopo, precisamente nel 1997, il noto rapper Notorius B.I.G viene assassinato. Mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’ennesimo episodio di violenza nel mondo rap (Tupac Shakur era morto l’anno prima a 25 anni, ammazzato da quattro colpi di pistola esplosi da un’auto in corsa) e in quella che viene considerata un’aspra guerra tra West e East Coast statunitense, Diddy pubblica I’ll Be Missing You in ricordo dell’amico e socio Notorius B.I.G. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) I protagonisti di questa storia sonoe Sean Combs, che è noto anche come Puff Daddy oppure come(ha cambiato pseudonimo svariate volte). Le cose stanno così: anno 1983, i Police escono conYou, una canzone magnifica, una delle più belle della storia della musica secondo Rolling Stone ma anche secondo noi. Anni dopo, precisamente nel 1997, il noto rapper Notorius B.I.G viene assassinato. Mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’ennesimo episodio di violenza nel mondo rap (Tupac Shakur era morto l’anno prima a 25 anni, ammazzato da quattro colpi di pistola esplosi da un’auto in corsa) e in quella che viene considerata un’aspra guerra tra West e East Coast statunitense,pubblica I’ll Be Missing You in ricordo dell’amico e socio Notorius B.I.G. Il ...

