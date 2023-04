(Di venerdì 7 aprile 2023) La corsa alle fabbriche delle batterie , con un colosso comecome protagonista, sarà uno dei fattori del futuro dell'auto.da tempo è impegnata in questa lunga volata. In un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ddpdj : Stellantis collabora con Panasonic e Amazon per i nuovi infotainment - WebsimInfo : Stellantis e BMW in trattativa con #Panasonic per la costruzione di impianti di veicoli elettrici. La notizia confe… - MotoriSuMotori : Stellantis e BMW pensano a nuovi impianti di batterie negli USA con Panasonic - - InvestingItalia : Stellantis, Bmw in trattativa con Panasonic per nuovi impianti di batterie Ev - WSJ - -

è anche uno grandi grandi partner di Tesla .è avanti coi lavori, secondo un piano di gigafactory per batterie già avanzato con l'impianto in collaborazione con Samsung nello ...Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, il grupposarebbe in trattative conper la costruzione di una nuova Gigafactory in Nord America. Lo riferisce il Wall Street Journal che ha anche fatto sapere che le trattative tra i due ...è in calo. Insieme a Bmw starebbe trovando un accordo conHoldings per una collaborazione nella costruzione di impianti di batterie per veicoli elettrici. Tonfo per Pirelli che ...

Stellantis collabora con Panasonic e Amazon per i nuovi infotainment Motor1 Italia

Stellantis, Panasonic e BMW per una Gigafactory in America. Una grande fabbrica di batterie in USA o Canada per affrontare l'espansione elettrica.Panasonic collaborerà con Amazon e Stellantis per creare sistemi software da integrare all'interno dei modelli del Gruppo ...