Stefania Pezzopane e Simone Coccia | l’annuncio sconvolge gli italiani

Leggi su tvzap

(Di venerdì 7 aprile 2023) Personaggi Tv. Arriva un’annuncio inaspettato da parte diColaiuta. I due stanno insieme da ben 9 anni. Lei ex senatrice e deputata del Partito Democratico e lui, ex concorrente del Grande Fratello 15. Entrambi hanno deciso di dare la notizie loro stessi sui social per avvisare i follower che li seguono appassionatamente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Alessandro Preziosi ha una nuova fiamma: ecco chi è Leggi anche: Nikita Pelizon, Alberto De Pisis svela un particolare sulla vincitrice del “GF Vip”si sono lasciati:sui social La coppia ha deciso di annunciare sui rispettivi social la rottura. “ed io non stiamo ...