Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati (Di venerdì 7 aprile 2023) . Una storia molto lunga, iniziata nel 2014, e ora giunta al capolinea, come annunciato dalla stessa Pezzopane con un post su Facebook: “Simone e io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”. “Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi”. I due, specie all’inizio della loro storia, dovettero far fronte ad attacchi e moralismi, anche a causa della loro differenza d’età, di 23 anni. “Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) . Una storia molto lunga, iniziata nel 2014, e ora giunta al capolinea, come annunciato dalla stessacon un post su Facebook: “e io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale nonsufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”. “Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi.stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi”. I due, specie all’inizio della loro storia, dovettero far fronte ad attacchi e moralismi, anche a causa della loro differenza d’età, di 23 anni. “Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È finita dopo nove anni d’amore la relazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta - Methamorphose30 : RT @FranAltomare: Come posso credere ancora nell’amore se non ce l’hanno fatta neanche Stefania Pezzopane e Simone Coccia? - Carmelona5 : RT @FranAltomare: Come posso credere ancora nell’amore se non ce l’hanno fatta neanche Stefania Pezzopane e Simone Coccia? - Ginko92_ : RT @Tartaruga9731: #Pomeriggio5 Per me Stefania Pezzopane sarà sempre lei che entra nella casa del Gf dicendo 'qualcuno mi ha paragonata a… - Tartaruga9731 : #Pomeriggio5 Per me Stefania Pezzopane sarà sempre lei che entra nella casa del Gf dicendo 'qualcuno mi ha paragon… -