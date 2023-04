Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati: l’annuncio social (Di venerdì 7 aprile 2023) 2' DI LETTURA Amore al capolinea per Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. L’ex deputata e senatrice del Pd e l’ex spogliarellista e concorrente del “Grande Fratello” si sono lasciati dopo nove anni. Ad annunciare la rottura è Stefania Pezzopane sui social con un lungo post condiviso anche dall’ex fidanzato, più giovane di lei di 24 anni. Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta (Foto Instagram)“Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie” “Simone ed io non stiamo più insieme – ha scritto – Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 aprile 2023) 2' DI LETTURA Amore al capolinea per. L’ex deputata e senatrice del Pd e l’ex spogliarellista e concorrente del “Grande Fratello” sidopo nove anni. Ad annunciare la rottura èsuicon un lungo post condiviso anche dall’ex fidanzato, più giovane di lei di 24 anni.(Foto Instagram)“Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie” “ed io non stiamo più insieme – ha scritto – Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per ...

