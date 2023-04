Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati | ecco perché

Leggi su cultweb

(Di venerdì 7 aprile 2023)sil’affetto che provano l’una per l’altro “nonsufficienti per proseguire un progetto di vita di coppia”. Lo ha detto L’ex parlamentare del Partito Democratico in un post su Instagram, spiegando che lei e l’ex gieffino ed ex spogliarellista simolto amati, a dispetto dei pregiudizi sulla loro unione, macambiate le loro aspettative sul futuro, così come altri aspetti delle leoro vite. Lo stesso post è stato condiviso dasul suo profilo social. Tra(classe 1960) e(classe ...