Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, perché si sono lasciati dopo 9 anni (Di venerdì 7 aprile 2023) Una storia d’amore a dir poco tormentata, ma soprattutto finita al centro della cronaca rosa per troppo tempo, fino a quando il clamore non si è placato: Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati. A darne l’annuncio l’ex coppia stessa su Instagram in un lungo post e con una foto in bianco e nero, dove erano ancora innamorati, per celebrare gli anni che hanno trascorso insieme e che non hanno intenzione di tradire o sminuire. Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati: l’annuncio su Instagram La loro storia d’amore è stata intensa, ma anche piuttosto tormentata, soprattutto a seguito degli attacchi ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023) Una storia d’amore a dir poco tormentata, ma soprattutto finita al centro della cronaca rosa per troppo tempo, fino a quando il clamore non si è placato:si. A darne l’annuncio l’ex coppia stessa su Instagram in un lungo post e con una foto in bianco e nero, dove erano ancora innamorati, per celebrare gliche hanno trascorso insieme e che non hanno intenzione di tradire o sminuire.si: l’annuncio su Instagram La loro storia d’amore è stata intensa, ma anche piuttosto tormentata, soprattutto a seguito degli attacchi ...

