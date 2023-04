Stazioni e testo Via Crucis al Colosseo: stasera il rito del venerdì santo con Papa Francesco (Di venerdì 7 aprile 2023) stasera ci sarà la Via Crucis al Colosseo per celebrare il venerdì santo. Un appuntamento fisso che precede il Sabato santo e la Pasqua di Resurrezione al quale prenderà parte anche Papa Francesco. Prima di dare vita al corteo il Pontefice, alle 17, presiederà la Passione del Gesù nella Basilica di San Pietro. Sono 14 le tappe previste: dal Colosseo al Tempio di Venere La via Crucis prenderà, invece, il via dopo le 21 dal Colosseo, per terminare al Tempio di Venere sul Palatino, sono previste 14 Stazioni canoniche che vogliono ripercorrere la Passione di Gesù verso la crocefissione. I fedeli non potranno prendere parte all’evento, possono seguirlo dall’esterno, in tv oppure in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023)ci sarà la Viaalper celebrare il. Un appuntamento fisso che precede il Sabatoe la Pasqua di Resurrezione al quale prenderà parte anche. Prima di dare vita al corteo il Pontefice, alle 17, presiederà la Passione del Gesù nella Basilica di San Pietro. Sono 14 le tappe previste: dalal Tempio di Venere La viaprenderà, invece, il via dopo le 21 dal, per terminare al Tempio di Venere sul Palatino, sono previste 14canoniche che vogliono ripercorrere la Passione di Gesù verso la crocefissione. I fedeli non potranno prendere parte all’evento, possono seguirlo dall’esterno, in tv oppure in ...

