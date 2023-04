Statistiche Salernitana-Inter | non bastano 11 tiri nello specchio

(Di venerdì 7 aprile 2023) Laimpatta 1-1 con l’(qui tabellino e pagelle). I nerazzurri creano molto ma non trovano la via della rete– Continua il momento nero dell’, a secco di vittorie da ben 5 turni. Con lala squadra di Inzaghi non va oltre l’1-1. A pareggiare l’iniziale vantaggio firmato Gosens ci pensa l’ex di giornata Candreva, con la complicità di Onana. Il possesso palla è nettamente a favore dei nerazzurri: 56% contro il 44% degli ospiti. La squadra di Inzaghi nettamente avanti sul dato dei: 25 a 11, con l’che centra lodella porta ben 11 volte. Ancora una volta i nerazzurri non convertono in gol una mole enorme di occasioni....

LELaarriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi di campionato e mai ne ha registrati di più in fila nella competizione. Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e ...Via alla 29esima giornata di campionato. Si parte venerdì con- Inter, il Torino ospita la Roma sabato pomeriggio: fischio d'inizio alle 18.30. I ...e precedenti Torino e Roma ...Viene esonerato dopo un pareggio interno contro ladi Stefano Colantuono. A fine marzo ... Non è un caso che secondo lePaolucci toccasse più palloni di tutti in categoria, più ...

Salernitana-Inter: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming Eurosport IT

SERIE A - Diamo i voti al match dell'Arechi. Il portiere della Salernitana tiene in piedi il risultato con tre parate miracolose, mentre quello dei nerazzurri viene beffato dal tiro-cross di Candreva.Assenti Mazzocchi e Fazio, confermato Pirola della difesa a 3 (con Daniliuc e Gyomber), che potrebbe passare a 4 in corsa, trasformando il modulo di partenza (3-4-2-1) in un 4-4-1-1 SALERNITANA (3-4-2 ...