Stasera la Via Crucis al Colosseo. Il Papa ai detenuti: 'Tutti possono scivolare' (Di venerdì 7 aprile 2023) - Francesco, ancora affaticato ma in buone condizioni di salute presiederà i riti della passione del venerdì ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) - Francesco, ancora affaticato ma in buone condizioni di salute presiederà i riti della passione del venerdì ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Papa Francesco, stasera il Pontefice presiede la via Crucis al Colosseo - csd1909 : RT @meteo_toscana: Nubi in rapido aumento da stasera entrano rovesci e temporali – neve in Appennino – meteo Toscana - TG24info : Roma – Stasera Papa Francesco celebra la tradizionale “Via Crucis del | - CorriereCitta : Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo: strade chiuse e bus deviati, tutte le info per stasera 7 aprile - CiaoKarol : Madonna addolorata e via crucis per le strade a Somma Vesuviana. Una tradizione si ripete dal 1800. Previste stase… -