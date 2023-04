Starbucks, la bevanda all’olio fa stare male i clienti: “Dopo averla provata corrono in bagno” (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Mix di olio e caffè per il nuovo prodotto firmato Starbucks, la trovata della catena americana non sembrerebbe essere riuscita a colpire nel segno, creando inoltre non poche polemiche sui social per i molti effetti indesiderati che l’intruglio ha causato allo stomaco e all’intestino di diversi sfortunati clienti. La bevanda si chiama Oleato ed è a base di chicchi di arabica e olio evo, ha debuttato il 21 febbraio in alcuni mercati selezionati fra cui l’Italia. Ma a quanto sembra non è stata molto apprezzata. La trovata di Starbucks, caffè e olio Un post intitolato “Bevande all’olio d’oliva”, pubblicato sul profilo del social Reddit della comunità Starbucks da un utente che si definisce barista della catena, recita: “Li hai provati? Mi chiedo a quante persone accadrà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Mix di olio e caffè per il nuovo prodotto firmato, la trovata della catena americana non sembrerebbe essere riuscita a colpire nel segno, creando inoltre non poche polemiche sui social per i molti effetti indesiderati che l’intruglio ha causato allo stomaco e all’intestino di diversi sfortunati. Lasi chiama Oleato ed è a base di chicchi di arabica e olio evo, ha debuttato il 21 febbraio in alcuni mercati selezionati fra cui l’Italia. Ma a quanto sembra non è stata molto apprezzata. La trovata di, caffè e olio Un post intitolato “Bevanded’oliva”, pubblicato sul profilo del social Reddit della comunitàda un utente che si definisce barista della catena, recita: “Li hai provati? Mi chiedo a quante persone accadrà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiarasdump : RT @lnclt_dulac: cantanti normali quando devono annunciare nuova canzone: '*titolo canzone* tra tot. giorni, ci vediamo <3' taylor swift:… - _TorixSpring_ : RT @lnclt_dulac: cantanti normali quando devono annunciare nuova canzone: '*titolo canzone* tra tot. giorni, ci vediamo <3' taylor swift:… - lnclt_dulac : cantanti normali quando devono annunciare nuova canzone: '*titolo canzone* tra tot. giorni, ci vediamo <3' taylor… - ronrons2 : finalmente potrò andare a bermi un litro di bevanda a gusto caffè!!!???? (non scherzo: a me non dispiacciono, gli Sta… - FaBersa : Bevanda al caffè e olio E.V. Quando lo senti: blaaaah! Quando la assaggi: yeaaaaah!! Una volta provata #Oleata vorr… -