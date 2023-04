Star Wars Celebration 2023 | ecco il programma | orari e date dei panel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 7 aprile 2023) Svelati tutti iinnel corso della, al via oggi a Londra,come seguire l'evento da casa. Laha attraversato l'oceano eleggendo Londra come sua nuova location per l'edizione che prende il via oggi e che rivela un ricchissimodi eventi e, incluse le presentazioni delle serie Ahsoka, Obi-Wan Kenobi e il Lucasfilm Studio Showcase. L'avvio della manifestazione è previsto per oggi, 7 aprile, alle 12:00 (ora italiana) con il Lucasfilm Studio Showcase: unin cui alcuni dei più talentuosi registi di Lucasfilm discuteranno, assieme a ospiti speciali, dell'attuale e ...