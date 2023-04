Star Wars, annunciati tre nuovi film della saga durante la SWCE 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid La Star Wars Celebration Europe 2023, l’evento dedicato alla saga creata da George Lucas attualmente in corso a Londra, sta lasciando a bocca aperta gli appassionati. durante il momento dedicato alla Lucasfilm, l’azienda ha annunciato i nuovi progetti in fase di sviluppo. Oltre al primo trailer ufficiale della serie TV dedicata ad Ahsoka che debutterà su Disney+ in estate, spiccano certamente i tre nuovi film di Star Wars. A darne conferma è stata Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm. I tre film saranno in live action andranno ad espandere ulteriormente la saga e si concentreranno su tre momenti ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid LaCelebration Europe, l’evento dedicato allacreata da George Lucas attualmente in corso a Londra, sta lasciando a bocca aperta gli appassionati.il momento dedicato alla Lucas, l’azienda ha annunciato iprogetti in fase di sviluppo. Oltre al primo trailer ufficialeserie TV dedicata ad Ahsoka che debutterà su Disney+ in estate, spiccano certamente i tredi. A darne conferma è stata Kathleen Kennedy, presidenteLucas. I tresaranno in live action andranno ad espandere ulteriormente lae si concentreranno su tre momenti ...

