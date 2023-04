Star Wars: annunciati 3 nuovi film ufficiali (Di venerdì 7 aprile 2023) Star Wars. La Celebration 2023 è partita col botto. Subito tre annunci importantissimi, visto che sono stati presentanti i nuovi film di Guerre Stellari. Saranno ben tre le pellicole che entreranno in produzione e sono stati rivelati sia i temi, sia i registi responsabili. Le ha presentante il Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy! A Londra… » Leggi su starwarsnews (Di venerdì 7 aprile 2023). La Celebration 2023 è partita col botto. Subito tre annunci importantissimi, visto che sono stati presentanti idi Guerre Stellari. Saranno ben tre le pellicole che entreranno in produzione e sono stati rivelati sia i temi, sia i registi responsabili. Le ha presentante il Presidente di LucasKathleen Kennedy! A Londra… »

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fredditwer : @Dulafive Minchia che imbarazzo, anche se il peggiore rimane Finn di diverse leghe..basta speculare sh Star Wars porco il clero - darthskyytano : quanto vale star wars per me io davbero - starwarsnewsit : Star Wars: annunciati 3 nuovi film ufficiali - - darthskyytano : la star wars celebration tutto x me - shesluna : pensavo veramente che daisy avesse chiuso il capitolo star wars per sempre come tutte le donne in questa saga fatta… -