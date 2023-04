(Di venerdì 7 aprile 2023) Leggi Anche Turismo, pere 25 Aprile in viaggio 16 milioni di italiani Le associazioni dei consumatori hanno quantificato la maggior spesa per gli spostamenti durante le Festivitàli in ...

Stangata di Pasqua, la benzina torna sopra i due euro TGCOM

A Pasqua arriva una nuova stangata per gli automobilisti italiani, con la benzina che torna a sfondare i due euro al litro. Le ultime rilevazioni del governo su circa 18mila impianti di carburanti fot ...LA STANGATA. Arriva una nuova stangata per gli automobilisti italiani, con la benzina che torna a sfondare i due euro al litro. Quasi non si ricorda una Pasqua, tranne gli anni della pandemia, che non ...