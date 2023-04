Stanchezza primaverile | come contrastarla efficacemente

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’alleato perfetto per affrontaree affaticamento da cambio stagione lo propone Cristalfarma. Ecco di che si tratta Il cambio di stagione, un periodo di superlavoro, un esame importante da preparare o la convalescenza da una malattia che lascia addosso un senso di spossatezza. L’integratore alimentare ristabil® di CRISTALFARMA è l’alleato perfetto per affrontare al meglio i momenti di, affaticamento e astenia. A base di pappa reale, eleuterococco, mirtillo nero, rosa canina e vitamine B, ristabil® offre un aiuto concreto quando più se ne sente il bisogno, con il grande vantaggio di favorire nell’arco della giornata l’energia psico-fisica necessaria grazie alla sua azione tonica. Formulato utilizzando esclusivamente elementi naturali con un’interpretazione scientifica della fitoterapia, basata sull’approccio EBM – Evidence ...

Yogurt, frutta secca e asparagi per contrastare la stanchezza ... Humanitas Gavazzeni

on l’arrivo della primavera, tantissime persone tendono a sentirsi stanche, senza forze, assonnate, con forti sbalzi d’umore e mancanza di concentrazione. Niente paura, è una situazione molto comune e ...Aprile dolce dormire recita un vecchio proverbio: in effetti, in queste prime settimane di primavera, capita a molti di svegliarsi con difficoltà, sentire gli occhi pesanti o ...