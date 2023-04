Stabilità della regione e nuove collaborazioni. La visita di Crosetto in Libano (Di venerdì 7 aprile 2023) In prossimità della Pasqua, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato in Libano per portare gli auguri da parte dell’Italia al Paese, che sta attraversando una complessa fase di inStabilità, e alla missione Mibil (Missione militare bilaterale italiana in Libano). “La capacità di interagire, dialogare e trovare strumenti di cooperazione inediti è il fiore all’occhiello delle nostre Forze armate. A voi che collaborate per l’addestramento delle Forze armate libanesi porto gli auguri di Buona Pasqua e il grazie dell’Italia”. Così è intervenuto il ministro, accompagnato nel corso della sua visita dall’ambasciatore d’Italia in Libano Nicoletta Bombardiere. Insieme hanno incontrato il personale Mibil, che vede alla guida il ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 aprile 2023) In prossimitàPasqua, il ministroDifesa, Guido, si è recato inper portare gli auguri da parte dell’Italia al Paese, che sta attraversando una complessa fase di in, e alla missione Mibil (Missione militare bilaterale italiana in). “La capacità di interagire, dialogare e trovare strumenti di cooperazione inediti è il fiore all’occhiello delle nostre Forze armate. A voi che collaborate per l’addestramento delle Forze armate libanesi porto gli auguri di Buona Pasqua e il grazie dell’Italia”. Così è intervenuto il ministro, accompagnato nel corsosuadall’ambasciatore d’Italia inNicoletta Bombardiere. Insieme hanno incontrato il personale Mibil, che vede alla guida il ...

