(Di venerdì 7 aprile 2023), nonla: un punto in quattro partite. Ladicome la qualificazione Champions. L’ha perso tre partite di fila in campionato: contro La Spezia, Juventus e Fiorentina. Adesso il pareggio contro la, con gol dell’1-1 di Candreva al 92esimo quando i nerazzurri stavano vincendo 1-0 grazie al gol di Gosens in apertura. La qualificazione Champions è seriamente a rischio. L’è ferma a 51 punti, la Roma è a 50 e domani gioca a Torino e l’Atalanta è a 48 e domani ospita il Bologna. Anche dal punto di vista societario, i nerazzurri non sono così solidi. L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sprofondo Inter, non batte neanche la Salernitana: la panchina di Inzaghi traballa La Salernitana pareggia al 92es… - ProfetaNeroAzz1 : Inter irreparabilmente fuori dalla qualificazione chanpions. Uno sprofondo che mette a riscchio la nostra stessa es… - Damianodanny1 : SPROFONDO NERAZZURRO GOL DI BONAVENTURA APRE CRISI DELL’INTER, FIORENTINA PASSA A SAN SIRO. INZAGHI QUARTO KO ULT… - piccantellHot : SPROFONDO NERAZZURRO! IL GOL DI BONAVENTURA APRE LA CRISI DELL’INTER, LA FIORENTINA PASSA A SAN SIRO. INZAGHI E’ AL… - infoitsport : EDICOLA TS – Lukaku flop, sprofondo Inzaghi: Inter, fischi e alta tensione -

'Tuttosport' titola 'FESTA JUVE', 'Kean piega il Verona in un clima di euforia e martedì Coppa Italia contro l'in crisi'. Spazio anche al momento dei nerazzurri: 'Lukaku flopmInzaghi:...Da sportmediaset.mediaset.it simone inzaghi- Fiorentina 0 - 1 nella 28a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno raccolto la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato (la terza di fila) ...nerazzurro. In riva al mare di La Spezia, l'è naufragata per l'ottava volta quest'anno, come non capitava da più di un decennio. Sul banco degli imputati il capitano dell'equipaggio, ...

Sprofondo Inter, non batte neanche la Salernitana: la panchina di ... IlNapolista

Il quarto posto si complica ulteriormente e la squadra di Inzaghi non potrà più sbagliare le prossime partite, altrimenti il cambio sarà inevitabile ...Con la sua Nazionale, il Belgio, Lukaku fa Lukaku, cioè gol, appena indossa la maglia dell’Inter atto secondo, quello del suo ritorno in Italia, gira a vuoto. Inzaghi ha la Juventus in Coppa Italia e ...