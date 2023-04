Spotify chiude un servizio FAMOSISSIMO | gli utenti dicono addio

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid La nuova tendenza dell’intrattenimento poteva essere identificata nei servizi social audio, ma a quanto pare tutto ciò non è mai decollato in maniera sostanziale.aveva pensato addirittura ad una proposta utile per contrastare l’apparente dominio di Clubhouse, il quale poi non si è verificato. A quanto pare peròLive stando. A confermarlo è la stessa azienda tramite i suoi portavoce visto che a quanto pare non avrebbe più senso mantenere unper un determinato tipo di contenuti.però fa sapere che porterà avanti l’offerta di audio dal vivo all’interno della sua applicazione principale, come ad esempio nel caso delle feste di ascolto che permettono di connettersi nello spazio virtuale con alcuni artisti. Dopo l’arrivo nel 2021 con il nome Greenroom, ...