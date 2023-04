Sport in tv oggi (venerdì 7 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) oggi, venerdì 7 aprile, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Giornata all’insegna dei Mondiali di curling a Ottawa (Canada), dove l’Italia si gioca il tutto per tutto per accedere ai playoff. Gli azzurri affronteranno il Giappone in quella che è una sfida dentro o fuori e successivamente la Corea del Sud a chiudere il round robin. Fari puntati anche sul ciclismo con la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, che non poche emozioni sta regalando in questi giorni. Nel corso della giornata particolare attenzione spetterà al tennis con i tanti tornei di questa settimana e i ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Giornata all’insegna dei Mondiali di curling a Ottawa (Canada), dove l’Italia si gioca il tutto per tutto per accedere ai playoff. Gli azzurri affronteranno il Giappone in quella che è una sfida dentro o fuori e successivamente la Corea del Sud a chiudere il round robin. Fari puntati anche sul ciclismo con la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, che non poche emozioni sta regalando in questi giorni. Nel corso della giornata particolare attenzione spetterà al tennis con i tanti tornei di questa settimana e i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L'iniziativa 'W… - FMCastaldo : Oggi si celebra la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, un'occasione per ribadire l'impor… - Eurosport_IT : 'Tadej, che ci ha portato spesso vicini alle ???????????? in salita, oggi ci ha portato vicini al ???????????????? ??' ?????? ???? ????… - Mete81937455 : RT @Leonard6031: Sono stato tra quelli che già a marzo 2020 contestava tutto inimicandosi 'amici' e colleghi. Ancora oggi penso che la cos… - Serpico779 : RT @JU29ROTEAM: Ieri vi abbiamo presentato la storia del curriculum di Ceferin, oggi ripresa da molti altri. Ma c'è un'altra storia non men… -