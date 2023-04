Spionaggio | l' arresto che spaventa il mondo Usa-Russia ai ferri corti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) È accusato formalmente diil reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato neo giorni scorsi a Mosca. Gli investigatori del servizio di sicurezza russo (Fsb) hanno presentato un'accusa ufficiale per, riporta l'agenzia Tass. Gershkovich "ha negato categoricamente tutte le accuse e ha detto di essere impegnato in attività giornalistiche in", ha aggiunto una fonte all'agenzia russa. Gershkovich, 31 anni, da qualche giorno non dava notizie di sé. Secondo quanto ricostruito, gli agenti di sicurezza lo avrebbero prelevato da una steakhouse di Ekaterinburg. Ieri le agenzia suste hanno diffuso la notizia dell'. È la prima volta dopo la fine della Guerra Fredda che laarresta un giornalista straniero con l'accusa di. ...