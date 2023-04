Spianare la strada al robusto cavallo dell’impresa (Di venerdì 7 aprile 2023) Si può far profitto anche rispettando la legge. Meglio, si deve far profitto rispettando la legge. Ancora di più, si fa un buon profitto solo rispettando la legge. Questo crescendo di affermazioni anima il premio “Legalità e Profitto” organizzato dal gruppo editoriale Economy e giunto con successo alla sua seconda edizione. A riceverlo, cento imprese che presentano bilanci in utile e che si sono volontariamente sottoposte al rating di legalità che valuta il rispetto di tutte le regole che sovrintendono alla loro attività. Imprese che rispettano i codici, i concorrenti, i collaboratori e con le quali e nelle quali è piacevole lavorare. Sarebbe bello che fossero tutte così, le imprese, ma così non è. Ed è tuttavia rassicurante che un numero sempre crescente affronti il verdetto del test diventando testimoni di comportamenti virtuosi e risultati soddisfacenti. Il buon esempio può essere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 aprile 2023) Si può far profitto anche rispettando la legge. Meglio, si deve far profitto rispettando la legge. Ancora di più, si fa un buon profitto solo rispettando la legge. Questo crescendo di affermazioni anima il premio “Legalità e Profitto” organizzato dal gruppo editoriale Economy e giunto con successo alla sua seconda edizione. A riceverlo, cento imprese che presentano bilanci in utile e che si sono volontariamente sottoposte al rating di legalità che valuta il rispetto di tutte le regole che sovrintendono alla loro attività. Imprese che rispettano i codici, i concorrenti, i collaboratori e con le quali e nelle quali è piacevole lavorare. Sarebbe bello che fossero tutte così, le imprese, ma così non è. Ed è tuttavia rassicurante che un numero sempre crescente affronti il verdetto del test diventando testimoni di comportamenti virtuosi e risultati soddisfacenti. Il buon esempio può essere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guastodamore : alessio è una perla rara nel mondo della danza e in quel letamaio viene trattato come un cuscinetto, come qualcuno… - LinaPenny1 : RT @GerardoDAmico: Completamente d’accordo. Attraverso la gestione del fallimento la scuola deve insegnare non solo resilienza ma anche il… - alessiaimprota1 : e io che pensavo i ballottaggi horror fossero finiti la scorsa puntata ... e invece no, piazziamo un altro ballotta… - GerardoDAmico : Completamente d’accordo. Attraverso la gestione del fallimento la scuola deve insegnare non solo resilienza ma anch… - MuireYurien : @Risorgiamo Tutte supposizioni basate sul nulla. Kennedy ha un ruolo, spianare la strada a Donald Trump per una potenziale vincita. -