Spari a Roma nella notte: la banda tenta il colpo al distributore di benzina (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma. Spari. Colpi di pistola nella notte, deflagrati contro un’Audi nera a bordo della quale c’erano tre banditi in fuga dopo un tentativo di rapina presso un distributore di benzina in zona Porta di Roma. Sono stati colti alla sprovvista da un vigilante che li ha messi in fuga prima che potessero portare a termine il loro colpo. Lite finisce a colpi di pistola: 50enne tira fuori l’arma e ferisce un 48enne Spari nella notte: banda tenta il furto al distributore di benzina Quando il vigilante si è trovato a passare da quelle parti, ha notato subito qualcosa che non andava: un’auto nera, del tipo Audi, parcheggiata in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023). Colpi di pistola, deflagrati contro un’Audi nera a bordo della quale c’erano tre banditi in fuga dopo untivo di rapina presso undiin zona Porta di. Sono stati colti alla sprovvista da un vigilante che li ha messi in fuga prima che potessero portare a termine il loro. Lite finisce a colpi di pistola: 50enne tira fuori l’arma e ferisce un 48enneil furto aldiQuando il vigilante si è trovato a passare da quelle parti, ha notato subito qualcosa che non andava: un’auto nera, del tipo Audi, parcheggiata in ...

