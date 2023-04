Sparatoria nella notte a Napoli, colpito 20enne (Di venerdì 7 aprile 2023) Ancora spari nella notte a Napoli. Un ragazzo di 20 anni, come anticipa Fanpage, è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini per una ferita d’arma da fuoco. Il giovane è stato ferito ad una gamba nella zona di San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli. Secondo una prima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Ancora spari. Un ragazzo di 20 anni, come anticipa Fanpage, è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini per una ferita d’arma da fuoco. Il giovane è stato ferito ad una gambazona di San Giovanni a Teduccio,periferia Est di. Secondo una prima L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChiranAngelgela : Crescono le tensioni nella Cisgiordania occupata. Due ragazze israeliane 20enni uccise in una sparatoria mentre era… - BreakingItalyNe : M.O.: Sparatoria contro un'auto nella Valle del Giordano vicino all'insediamento di Hamra in Cisgiordania: 2 morti… - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria e presa di due ostaggi in un parco pubblico a Roseville nella contea di Placer nello stato della Ca… - leggoit : #Sparatoria a #Milano, panico nella notte: rissa tra bande a colpi di pistola. L'allarme dei residenti: «Ci sono… - DescartesRenat : RT @elisamariastel1: 'Mi chiamo Joe Biden, sono il marito della dottoressa Jill Biden e amo il gelato con gocce di cioccolato, sono venuto… -