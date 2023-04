Sparatoria a Milano | panico nella notte | rissa tra bande a colpi di pistola L' allarme dei residenti | «Ci sono feriti»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Terrore a. Al Grattosoglio scoppia unatrae sarebbero almeno due idiesplosi. Unaavvenuta intorno alle 2:15 in via Costantino...

La segnalazione arriva al 112 e dà l'allarme per una sparatoria in strada e una quindicina di persone ad affrontarsi. Quando gli agenti con 5 volanti arrivano sul posto trovano due persone ferite. Si ...Due feriti sull'asfalto. Quattro cartucce a terra. Maxi rissa nella notte tra giovedì e venerdì in via Costantino Baroni a Milano (zona Gratosoglio), dove 15 persone si sono sfidate in strada, all'altezza del civico 220. L'allarme è scattato verso le 2.30, quando alcuni residenti della zona hanno segnalato due gruppi che ...

Terrore a Milano nella notte. Al Grattosoglio scoppia una rissa tra bande e sarebbero almeno due i colpi di pistola esplosi. Una sparatoria avvenuta intorno alle 2:15 in via Costantino Baroni, con i ... La segnalazione arrivata al 112 dai residenti della zona era per una sparatoria in strada e una quindicina di persone ad affrontarsi