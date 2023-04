Spalletti: “Vittoria fondamentale. Lo Scudetto al momento resta ancora un sogno” (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLuciano Spalletti interviene in conferenza stampa nel post-partita di Lecce-Napoli. Gara complicata e vinta con fatica dagli azzurri, riscattando così lo 0-4 col Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Era fondamentale vincere per avere la possibilità di preparare bene la prossima. Parlerei di spirito e di carattere. Spirito corretto e buon carattere per venire qui a vincere la partita in trasferta valutando anche il momento che sta vivendo l’avversario. Abbiamo giocato a testa alta e si è vinto una partita importantissima per il futuro”. L’impressione è che i calciatori di Spalletti siano tornati molto stanchi dalle Nazionali, più stanchi del solito: “Tocca un pò a tutti andare a giocare in Nazionale, ma i voli transoceanici che hanno fatto i nostri non sono uguali a quelle degli altri, le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLucianointerviene in conferenza stampa nel post-partita di Lecce-Napoli. Gara complicata e vinta con fatica dagli azzurri, riscattando così lo 0-4 col Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Eravincere per avere la possibilità di preparare bene la prossima. Parlerei di spirito e di carattere. Spirito corretto e buon carattere per venire qui a vincere la partita in trasferta valutando anche ilche sta vivendo l’avversario. Abbiamo giocato a testa alta e si è vinto una partita importantissima per il futuro”. L’impressione è che i calciatori disiano tornati molto stanchi dalle Nazionali, più stanchi del solito: “Tocca un pò a tutti andare a giocare in Nazionale, ma i voli transoceanici che hanno fatto i nostri non sono uguali a quelle degli altri, le ...

