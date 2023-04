(Di venerdì 7 aprile 2023) Al 78?crolla a terra dopo un’azione ai limite dell’area del Lecce. Problemi al flessore destro per il Cholito nel tentativo di frenare una corsa, gioco fermo, dentro lo staff medico del Napoli. L’attaccante azzurro prova a stringere i denti, ma dopo qualche minuto è costretto al cambio, al suo posto Politano. Ora bisognerà capire nei prossimi giorni dopo alcuni esami quelli che sono i tempi di recupero per il rientro di. A fine partita il tecnico del Napoli, Luciano, ne ha parlato ai microfoni di Dazn «Vaperò ha avuto un problemino dietro. Lì per lì gli, poi il. Poi ha sentito un punto che gli si indolenziva e va» L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Fuori Zielinski e Simeone, Spalletti affida il nostro casatiello e, soprattutto, la nostra pastiera a Elmas e Raspa… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Simeone meritava di più di quello che gli ho concesso. È un giocatore duttile che conosce bene il mestiere” #NapoliMilan - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Col Milan gara da tripla. L’assenza di Osimhen pesa, ma Simeone ha grande valore. Mi sento napoletano,… - napolista : Spalletti su Simeone: «Lì per lì gli sembrava muscolare, poi il ginocchio. Va valutato bene» A Dazn ha parlato del… - napolipiucom : Spalletti: 'Lecce squadra tosta, complimenti ai calciatori. Ecco come stanno Osimhen e Simeone' #Champions… -

...alla prima occasione la squadra diva in gol con Di Lorenzo: al 18' il capitano azzurro con un potente colpo di testa capitalizza al meglio il cross di Kim. Lecce - Napoli 1 - 2,va ......(20' stsv, 37' st Politano sv), Kvaratskhelia 6 (49' st Zerbin sv). In panchina: Gollini, Marfella, Jesus, Ostigard, Zedadka, Bereszynski, Zielinski, Demme, Gaetano. Allenatore:6.Impressione però sbagliata, perchè alla prima occasione la squadra diva in gol con Di ... unica nota negativa della serata il problema muscolare accusato da, entrato in campo al ...

Napoli, infortunio per Simeone: trema Spalletti in vista del Milan Corriere dello Sport

Lecce-Napoli 1-2 (0-1). Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (26' st Helgason), Hjulmand, Maleh (34' st Askildsen); Oudin (34' st ...Capitolo infermeria, con l'emergenza offensiva che si aggrava in casa Napoli: in attesa di buone nuove dal fronte Osimhen, il tecnico toscano perde per strada anche Simeone a causa di un guaio ...