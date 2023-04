Spalletti sicuro: “Difficile riuscirci senza Osimhen! La sconfitta con il Milan è servita” (Di venerdì 7 aprile 2023) Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo. Lecce-Napoli, le dichiarazioni post-partita Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita: Ho ritrovato sostanza perché i miei giocatori sanno valutare da soli i comportamenti delle partite e il Lecce ha fatto risultati contro tutte le grandi. Per cui è una squadra che si esalta nella qualità alta ed è messa benissimo in campo. Abbiamo qualche acciacco fisico per cui questo risultato ci dà tranquillità. Simeone? Va valutato bene, ha avuto un problemino dietro. Lì per lì gli sembrava muscolare ma quando ha riprovato ha sentito dolore. Osimhen vorrebbe giocarle tutte, anche quando è in macchina. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo. Lecce-Napoli, le dichiarazioni post-partita Lucianoha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita: Ho ritrovato sostanza perché i miei giocatori sanno valutare da soli i comportamenti delle partite e il Lecce ha fatto risultati contro tutte le grandi. Per cui è una squadra che si esalta nella qualità alta ed è messa benissimo in campo. Abbiamo qualche acciacco fisico per cui questo risultato ci dà tranquillità. Simeone? Va valutato bene, ha avuto un problemino dietro. Lì per lì gli sembrava muscolare ma quando ha riprovato ha sentito dolore. Osimhen vorrebbe giocarle tutte, anche quando è in macchina. ...

