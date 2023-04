Spalletti: “Lecce squadra tosta, complimenti ai calciatori. Ecco come stanno Osimhen e Simeone” (Di venerdì 7 aprile 2023) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Lecce , soffermandosi anche sugli infortuni di Osimhen e Simeone. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato la vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Lecce, durante un’intervista rilasciata a DAZN. Il Napoli si avvicina sempre di più allo scudetto, con 74 punti in classifica. Spalletti ha sottolineato l’importanza del comportamento dei giocatori sul campo, soprattutto in partite difficili come quella contro il Lecce, una squadra che si esalta contro i grandi del calcio. Spalletti ha anche elogiato Giovanni Di Lorenzo, definendolo un giocatore dal carattere di ferro. Inoltre, ha sottolineato ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Luciano, tecnico del Napoli, ha commentato la vittoria contro il, soffermandosi anche sugli infortuni di. Il tecnico del Napoli, Luciano, ha commentato la vittoria per 2-1 della suacontro il, durante un’intervista rilasciata a DAZN. Il Napoli si avvicina sempre di più allo scudetto, con 74 punti in classifica.ha sottolineato l’importanza del comportamento dei giocatori sul campo, soprattutto in partite difficiliquella contro il, unache si esalta contro i grandi del calcio.ha anche elogiato Giovanni Di Lorenzo, definendolo un giocatore dal carattere di ferro. Inoltre, ha sottolineato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Spalletti “A Lecce partita delicata. Contro il Milan abbiamo avuto minore motivazione, ma siamo coscienti del no… - CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - cn1926it : #Spalletti: 'Non era facile dopo il #Milan, #DiLorenzo è una fortuna. #Osimhen? C'è fiducia' - napolipiucom : Spalletti: 'Lecce squadra tosta, complimenti ai calciatori. Ecco come stanno Osimhen e Simeone' #Champions… - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #SerieA | #Napoli, parole al miele per #DiLorenzo da parte di #Spalletti -