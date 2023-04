Spalletti: "L' atteggiamento mi è piaciuto..." (Di venerdì 7 aprile 2023) A Dazn, Luciano Spalletti, Allenatore del Napoli: "Ho a che fare con calciatori che sanno valutare, da soli, i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile. Il Lecce ha fatto risultati importanti, contro tutte le grandi. E' una squadra che si esalta nella qualità alta. E' messa benissimo in campo. E l'ho detto anche a Baroni. Non era facile portare a casa il risultato, dopo quella sconfitta lì. Dopo qualche acciacchetto fisico, nella settimana del Milan. Questo risultato ci dà tranquillità, per preparare bene le prossime partite". Simeone? "Va valutato bene. Però ha avuto un problemino dietro. Lì per lì sembrava muscolare. Poi il ginocchio. Qualcosa sopra al ginocchio. Poi, quando ha riprovato, ha sentito indolenzirsi il muscolo, su quel punto. Quindi, vedremo". Osimhen? "Vorrebbe giocarle tutte. Anche quando è in macchina. Andrebbe in campo ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) A Dazn, Luciano, Allenatore del Napoli: "Ho a che fare con calciatori che sanno valutare, da soli, i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile. Il Lecce ha fatto risultati importanti, contro tutte le grandi. E' una squadra che si esalta nella qualità alta. E' messa benissimo in campo. E l'ho detto anche a Baroni. Non era facile portare a casa il risultato, dopo quella sconfitta lì. Dopo qualche acciacchetto fisico, nella settimana del Milan. Questo risultato ci dà tranquillità, per preparare bene le prossime partite". Simeone? "Va valutato bene. Però ha avuto un problemino dietro. Lì per lì sembrava muscolare. Poi il ginocchio. Qualcosa sopra al ginocchio. Poi, quando ha riprovato, ha sentito indolenzirsi il muscolo, su quel punto. Quindi, vedremo". Osimhen? "Vorrebbe giocarle tutte. Anche quando è in macchina. Andrebbe in campo ...

