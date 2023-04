Spalletti in conferenza: “Sarebbe successo con il Napoli dello scorso anno!” (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli torna alla vittoria dopo la debacle di qualche giorno fa al Maradona contro il Milan. Gli azzurri vincono per 2-1 contro il Lecce e riprendono la loro cavalcata trionfale verso lo Scudetto. Nel post partita, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha presenziato alla consueta conferenza stampa. conferenza Spalletti Di seguito quanto evidenziato: Reazione mentale? “Era fondamentale vincere per preparare la prossima partita, parlerei di spirito corretto e carattere a venire a giocare una partita per vincerla, senza dover valutare quelle che sono la forza ed il momento di un avversario che giocava a testa alta. Si è vinta una partita importantissima per il futuro”. Qualcosa mi preoccupa perché non è il Napoli di un mese fa? “Tocca un po’ a tutti ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Iltorna alla vittoria dopo la debacle di qualche giorno fa al Maradona contro il Milan. Gli azzurri vincono per 2-1 contro il Lecce e riprendono la loro cavalcata trionfale verso lo Scudetto. Nel post partita, Luciano, tecnico del, ha presenziato alla consuetastampa.Di seguito quanto evidenziato: Reazione mentale? “Era fondamentale vincere per preparare la prossima partita, parlerei di spirito corretto e carattere a venire a giocare una partita per vincerla, senza dover valutare quelle che sono la forza ed il momento di un avversario che giocava a testa alta. Si è vinta una partita importantissima per il futuro”. Qualcosa mi preoccupa perché non è ildi un mese fa? “Tocca un po’ a tutti ...

