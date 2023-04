Spalletti: «Dopo la sconfitta col Milan ci voleva carattere per vincere stasera» (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro il Lecce Ha trovato sostanza? «Sì perché ho a che fare con calciatori che sanno valutare anche da soli i comportamenti nelle partite che scorrono. Questo è un campo difficile con una squadra che si esalta con la qualità alta. Non era facile portare a casa una vittoria Dopo la sconfitta contro il Milan e con qualche acciacco che abbiamo avuto» Simeone? «Va valutato bene però ha avuto unproblemino dietro. Lì per lì gli sembrava muscolare, poi il ginocchio. Poi ha sentito un punto che gli si indolenziva e va valutato» È vero che Osimhen voleva giocare? «Osimhen le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina vorrebbe giocare, però poi ci sono situazioni che vanno valutate bene. Secondo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro il Lecce Ha trovato sostanza? «Sì perché ho a che fare con calciatori che sanno valutare anche da soli i comportamenti nelle partite che scorrono. Questo è un campo difficile con una squadra che si esalta con la qualità alta. Non era facile portare a casa una vittorialacontro ile con qualche acciacco che abbiamo avuto» Simeone? «Va valutato bene però ha avuto unproblemino dietro. Lì per lì gli sembrava muscolare, poi il ginocchio. Poi ha sentito un punto che gli si indolenziva e va valutato» È vero che Osimhengiocare? «Osimhen le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina vorrebbe giocare, però poi ci sono situazioni che vanno valutate bene. Secondo ...

