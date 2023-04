Sousa: «Inchiesta? Nessun disturbo, penso a vincere con l’Inter» (Di venerdì 7 aprile 2023) Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Salernitana-Inter. L’allenatore dei campani punta a vincere non tenendo conto di fattori esterni come l’Inchiesta NO DISTURBI ? Paulo Sousa ha parlato anche dell’Inchiesta: «Non mi ha disturbato, il direttore mi ha aggiornato. Ha dato consigli e chiarezza ai ragazzi, io lavoro per fargli vincere la partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Salernitana-Inter. L’allenatore dei campani punta anon tenendo conto di fattori esterni come l’NO DISTURBI ? Pauloha parlato anche dell’: «Non mi ha disturbato, il direttore mi ha aggiornato. Ha dato consigli e chiarezza ai ragazzi, io lavoro per farglila partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoSalerno : Paulo Sousa: 'L'inchiesta non mi disturba. Ho cercato di far capire ai ragazzi che possiamo vincere la partita' - fcin1908it : Sousa: 'Inchiesta? Non mi ha disturbato. Possiamo vincere contro l'Inter' - sportli26181512 : Salernitana, Sousa: 'Inchiesta non disturba, i ragazzi credano alla vittoria con l'Inter quanto ci credo io': Il te… - internewsit : Sousa: «Inchiesta? Nessun disturbo, penso a vincere con l'Inter» - - FcInterNewsit : Salernitana, Sousa a DAZN: 'L'inchiesta disturba? Io ho pensato solo al campo' -

Calcio: Salernitana; Sousa, inchiesta Non ne abbiamo parlato Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva se l'inchiesta legata alle plusvalenze possa avere ripercussioni anche sulla tranquillità del ... Calcio: Salernitana; Sousa, inchiesta Non ne abbiamo parlato Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva se l'inchiesta legata alle plusvalenze possa avere ripercussioni anche sulla tranquillità del ... Così Paulo, allenatore della Salernitana, ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva se l'legata alle plusvalenze possa avere ripercussioni anche sulla tranquillità del ...Così Paulo, allenatore della Salernitana, ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiedeva se l'legata alle plusvalenze possa avere ripercussioni anche sulla tranquillità del ... Calcio: Salernitana; Sousa, inchiesta Non ne abbiamo parlato Agenzia ANSA Salernitana, Sousa sull’Inter: «Possiamo batterli, crediamo che…» Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara tra Salernitana ed Inter. LE PAROLE – A me l’inchiesta non ha disturbato perchè sono cose che non posso controllare, il direttore ... Sousa: “Inchiesta Non mi ha disturbato. Possiamo vincere contro l’Inter” A pochi minuti dal fischio di inizio di Salernitana-Inter, Paulo Sousa ha parlato della gara contro i nerazzurri ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'allenatore della Salernitana: "Inchiesta Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara tra Salernitana ed Inter. LE PAROLE – A me l’inchiesta non ha disturbato perchè sono cose che non posso controllare, il direttore ...A pochi minuti dal fischio di inizio di Salernitana-Inter, Paulo Sousa ha parlato della gara contro i nerazzurri ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'allenatore della Salernitana: "Inchiesta